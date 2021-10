Roma | Zaniolo recuperato per la Juventus | out Smalling

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nicolàtorna a disposizione di José Mourinho. Il primo allenamento della settimana porta buone notizie allaè infatti tornato a lavorare in gruppo dopo aver rinunciato alla convocazione nella Nazionale di Mancini a causa di un risentimento muscolare. Il calciatore sarà dunque a disposizione del mister giallorosso per la trasferta a Torino contro la, in programma domenica 17 ottobre. Mourinho non potrà invece contare su, che continua l’allenamento personalizzato, così come Spinazzola. Intanto, laha lanciato la campagna abbonamenti dopo il via libera del Governo per il 75% della capienza degli stadi. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

