Riforma pensioni e taglio cuneo fiscale: la Manovra da 23 miliardi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il governo ha iniziato a lavorare sulla legge di Bilancio per il 2022, una Manovra che dovrebbe superare i 23 miliardi secondo le prime indiscrezioni. Riforma pensioni, taglio del cuneo fiscale, incentivi per le imprese e stanziamenti per i nuovi ammortizzatori sociali le prime voci in agenda per la Manovra. Siamo nella fase delle riunioni tecniche fra i dicaseri coinvolti, per passare poi al confronto politico in vista del via libera del Consiglio dei ministri al documento programmatico di Bilancio, entro il 15 ottobre, e la successiva trasmissione del provvedimento alle Camere entro il 20 dello stesso mese. pensioni: tra post Quota 100 e caro vita La nuova Manovra dovrà fare fronte al nodo della fine di Quota 100. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il governo ha iniziato a lavorare sulla legge di Bilancio per il 2022, unache dovrebbe superare i 23secondo le prime indiscrezioni.del, incentivi per le imprese e stanziamenti per i nuovi ammortizzatori sociali le prime voci in agenda per la. Siamo nella fase delle riunioni tecniche fra i dicaseri coinvolti, per passare poi al confronto politico in vista del via libera del Consiglio dei ministri al documento programmatico di Bilancio, entro il 15 ottobre, e la successiva trasmissione del provvedimento alle Camere entro il 20 dello stesso mese.: tra post Quota 100 e caro vita La nuovadovrà fare fronte al nodo della fine di Quota 100. ...

Advertising

angelotesta14 : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… - Giasco1 : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… - loren_ch : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… - Jjuspen : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… - Patty_Rose_L : RT @PrimaiLavorator: 'Non c'è nessun paese in cui una riforma così forte delle pensioni sia stata adottata così semplicemente dal punto di… -