"Punire i poliziotti". Altro delirio della vicequestore no-Green Pass? Schilirò la paga carissima: brutta fine... (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sospesa. Questa la decisione rilanciata in primis dalla AdnKronos su Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore no-Green Pass che nel corso di un suo intervento su un palco si era scagliata contro il certificato verde, definendolo illegittimo. Insomma, la polizia "frena" la vicequestore. La sospensione è scattata nonostante la nomina nel neonato sindacato interno Cosap, una posizione che le consentiva di dire la sua senza chiedere autorizzazioni ai superiori ma che, con discreta evidenza, non la ha "salvata". Una conferma poi è arrivata dalla diretta interessata: "Qualcuno non vedeva l'ora di farlo sapere. Sarò sospesa da domani e ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap. A giorni vi svelerò i motivi". Così su Telegram e su Facebook. Dunque, la conferma allo stop arrivata ...

