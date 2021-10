Per Ricolfi nella lotta alla pandemia l’Italia è messa bene anche grazie all’"effetto Arcuri" (Di lunedì 11 ottobre 2021) l’Italia è uno dei paesi che in questa fase stanno affrontando meglio la pandemia. La mortalità è tra le più basse d’Europa. Il tasso di mortalità per abitante italiano è più basso di quelli spagnolo, francese, britannico, americano, israeliano e canadese. Solo la Germania, tra i grandi paesi occidentali, riesce a tenere testa agli ottimi dati italiani. Il sociologo Luca Ricolfi, in un editoriale sul messaggero, afferma che le ragioni sono principalmente due: La prima ragione la chiamerò effetto Figliuolo. l’Italia, anche grazie allo scarso peso della popolazione under 12, è riuscita a vaccinare una quota molto elevata della popolazione E poi c’è l’effetto Arcuri. l’Italia ha vaccinato tardi, e quindi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021)è uno dei paesi che in questa fase stanno affrontando meglio la. La mortalità è tra le più basse d’Europa. Il tasso di mortalità per abitante italiano è più basso di quelli spagnolo, francese, britannico, americano, israeliano e canadese. Solo la Germania, tra i grandi paesi occidentali, riesce a tenere testa agli ottimi dati italiani. Il sociologo Luca, in un editoriale sulggero, afferma che le ragioni sono principalmente due: La prima ragione la chiameròFigliuolo.allo scarso peso della popolazione under 12, è riuscita a vaccinare una quota molto elevata della popolazione E poi c’è l’ha vaccinato tardi, e quindi ...

