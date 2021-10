(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Professoressa, storica napoletana. “Nei prossimi giorni in libreria con un volume di cui sono la curatrice e che si intitola “e la”, edito da Mimesis e Fondazioneper la collana Memoria e Futuro”. A proposito di futuro: l’avete fatto apposta a darlo alle stampe in questi giorni di toto-, dica la verità. “No: è un caso, naturalmente. Non sapevamo nemmeno chece la facesse al primo turno. In ogni caso, lo presentiamo domani alle 11 in Fondazione, al Maschio Angioino”. Gaetano, il sindaco eletto, ha dichiarato che oltre a Jacques Delors, si ispirerà a Maurizio. “Abbiamo un passato a cui ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli e la giunta rossa, da Valenzi a Manfredi: i parallelismi storici con Gloria Chianese **… - dimeo_s : Rivolta nel Pd per Sarracino in giunta - Scisciano : Campania, trasporti. Iovino (IV):”Da oggi 5 corse giornaliere dal Nolano a Fisciano”: Consigliere regionale di IV… - killermedia : #GiuntaManfredi È prassi ... Nella Giunta fatta dal Sindaco del Comune di #Napoli c'è sempre un docente* della… - salernonotizie : Salerno, Sindaco Napoli: “Giunta? Sono autonomo, io decido ma ora sto riflettendo” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli giunta

La Repubblica

... ma anche per la provincia die in Campania , oggi pomeriggio abbiamo provato a far delle ricerche ma in nessun altro comune era stata combinata unasenza rispettare almeno i primi più ...'Con Manfredi faremo un grande lavoro di squadra. Con Gaetano Manfredi sindaco, la nuovae la nuova maggioranza, non faremo solo risorgere la città di, ma tutta la Città metropolitana che potrà essere un punto di riferimento per tutto il Sud'. Lo ha detto il ministro degli ...Anche la città di Bacoli avrà un Ospedale di Comunità. Con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 6-10-2021,. Lo annuncia l'Amministrazione Comunale di Bacoli, che ha messo a disposizione dell'ASL Nap ...Tra le piste che gli inquirenti seguono nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Luigi Giuseppe Fiorillo, il 19enne ucciso sabato scorso nel quartiere Secondigliano di Napoli, figura anche quella p ...