Milan, Baresi non ha dubbi: “Abbiamo le qualità per vincere lo scudetto” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Franco Baresi, vice presidente onorario rossonero, ha parlato del suo passato da giocatore e del Milan attuale. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Franco, vice presidente onorario rossonero, ha parlato del suo passato da giocatore e delattuale. Queste le dichiarazioni

Advertising

Paroladeltifoso : Franco Baresi: “Milan da scudetto? Ecco cosa ne penso” - milan_corner : @Pirichello @FraPol26 è il baresi dell'attacco, si può dire? - PianetaMilan : #Milan, #Baresi non ha dubbi: “Abbiamo le qualità per vincere lo scudetto” #ACMilan #SempreMilan - Alemilanista86 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Baresi: '#Milan cresciuto molto, può competere per lo scudetto' - _esegesi_ : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Baresi: '#Milan cresciuto molto, può competere per lo scudetto' -