Meteo Roma del 11-10-2021 ore 19 | 15

(Di lunedì 11 ottobre 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino locali aperture tra Piemonte Liguria Maggiore nuvolosità sulle restanti regioni con qualche pioggia sullagna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni anche sulla Lombardia in serata si rinnova condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi tragna e Triveneto al centro giornata di pieno maltempo al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie sulle regioni adriatiche al pomeriggio ulteriore peggioramento sui medesimi settori varie tra Toscana e Lazio in serata ancora piogge sparse su Umbria Marche Abruzzo variabilità asciutta altrove al sud Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con piogge sparse Ampi spazi di sereno tra Sardegna e Sicilia al pomeriggio insistono le piogge ...