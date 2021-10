Mattarella atterra a Berlino per incontro con Steinmeier e Merkel

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella atterra

Corriere TV

Il presidente della Repubblica Sergioè atterrato a Berlino per la visita ufficiale in Germania, come si vede dalle immagini del Quirinale su Twitter. Nella due giorni, il capo dello Stato incontrerà oggi il presidente della ...arriva in aereo esullo sfondo. Parte l'inno di Mameli, che copre rumori e motori. Poco dopo spuntano i corazzieri, divise di terra che in questa terra d'aria saltano agli occhi ...Roma, 11 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato a Berlino per la visita ufficiale in Germania, come si ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla base aerea di Rivolto per assistere all’Air show in occasione delle ...