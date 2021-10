Masters1000 Indian Wells 2021, tris Sinner-Berrettini-Fognini al 3° turno, avanzano Zverev e Murray e salutano Alcaraz e Auger-Aliassime (Di lunedì 11 ottobre 2021) Va in archivio una giornata molto intensa nel Masters1000 di Indian Wells che ha coinvolto in maniera importante gli italiani. Ben cinque gli azzurri in campo sul cemento californiano. Il bilancio è stato di tre vittorie e due sconfitte. Cominciando dalle notizie liete, ovvero le vittorie di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio Fognini. L’altoatesino (n.14 del mondo) ha battuto in maniera autorevole l’australiano John Millman (n.58 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-2. Una prestazione ai limiti della perfezione per Jannik che ha trovato soluzioni valide anche al servizio, fondamentale con il quale solitamente fa più fatica. Ad attenderlo al terzo turno ci sarà l’americano John Isner (n.24 ATP) che ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka (n.75 ATP) per 6-3 ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Va in archivio una giornata molto intensa neldiche ha coinvolto in maniera importante gli italiani. Ben cinque gli azzurri in campo sul cemento californiano. Il bilancio è stato di tre vittorie e due sconfitte. Cominciando dalle notizie liete, ovvero le vittorie di Jannik, Matteoe Fabio. L’altoatesino (n.14 del mondo) ha battuto in maniera autorevole l’australiano John Millman (n.58 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-2. Una prestazione ai limiti della perfezione per Jannik che ha trovato soluzioni valide anche al servizio, fondamentale con il quale solitamente fa più fatica. Ad attenderlo al terzoci sarà l’americano John Isner (n.24 ATP) che ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka (n.75 ATP) per 6-3 ...

