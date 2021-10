Luciana Littizzetto i figli non la chiamano mamma: “Mi sono abituata” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luciana Littizzetto a Che tempo che fa ha raccontato dei suoi figli, la sua vita da mamma, per una volta è stata lei l’ospite di Fabio Fazio. A cuore aperto ha confidato che i suoi figli non la chiamano mamma, ma adesso questo non è più un problema, ha capito. E’ dopo il racconto di Maria De Filippi, della sua adozione, che Luciana Littizzetto ha deciso di prendere in affido due ragazzi, di avere dei figli; così la sua vita è diventata più preziosa. Affido e non adozione, tutto è iniziato così ed è un gesto di generosità assoluta, come conferma. Come la Littizzetto ci sarebbero tante altre persone disposte a dare amore e protezione a dei ragazzi, le pratiche andrebbero semplificate. Vanessa e Jordan ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 ottobre 2021)a Che tempo che fa ha raccontato dei suoi, la sua vita da, per una volta è stata lei l’ospite di Fabio Fazio. A cuore aperto ha confidato che i suoinon la, ma adesso questo non è più un problema, ha capito. E’ dopo il racconto di Maria De Filippi, della sua adozione, cheha deciso di prendere in affido due ragazzi, di avere dei; così la sua vita è diventata più preziosa. Affido e non adozione, tutto è iniziato così ed è un gesto di generosità assoluta, come conferma. Come laci sarebbero tante altre persone disposte a dare amore e protezione a dei ragazzi, le pratiche andrebbero semplificate. Vanessa e Jordan ...

