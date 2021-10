Intesa Sanpaolo Vita, Gota: “Equilibrio di genere e inclusione fra principi fondanti Gruppo” (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per celebrare la Giornata internazionale delle ragazze, Deloitte ha organizzato oggi, in collaborazione con la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, la seconda edizione europea del Girls Takeover, un hackathon internazionale virtuale di design thinking tutto al femminile. Alle partecipanti è stato chiesto di immaginare il Gruppo Assicurativo del futuro, i suoi servizi ed i suoi canali di ingaggio per coinvolgere la popolazione più giovane, per ragionare insieme su come avvicinare il pubblico più giovane ai temi della previdenza e della pianificazione pensionistica. “I valori sono l’anima di un’organizzazione: la sostenibilità, l’Equilibrio di genere, l’inclusione, il riconoscimento del talento, l’innovazione e la collaborazione sono fra i principi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per celebrare la Giornata internazionale delle ragazze, Deloitte ha organizzato oggi, in collaborazione con la Divisione Insurance di, la seconda edizione europea del Girls Takeover, un hackathon internazionale virtuale di design thinking tutto al femminile. Alle partecipanti è stato chiesto di immaginare ilAssicurativo del futuro, i suoi servizi ed i suoi canali di ingaggio per coinvolgere la popolazione più giovane, per ragionare insieme su come avvicinare il pubblico più giovane ai temi della previdenza e della pianificazione pensionistica. “I valori sono l’anima di un’organizzazione: la sostenibilità, l’di, l’, il riconoscimento del talento, l’innovazione e la collaborazione sono fra i...

