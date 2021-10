Incidente mortale sulla Migliara | chi è la vittima | aveva solo 20 anni

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Si chiama Monica Donnarumma la ragazza di Latina che ieri è morta53, strada nel territorio di Pontinia.20. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, è morta sul colpo. Insieme a lei c’era un 27enne di Terracina, che è rimasto ferito. Monica si definiva sui social “piccola stella”. E una delle sue frasi preferite era quella di Wayne Gretzky, ex hockeista su ghiaccio: “Sbagli il 100% dei colpi che non tiri”. Una citazione che la definiva, lei che la vita amava viverla fino all’ultimo. Passione calcistica? Tifava Napoli, ma la sua passione più grande era il mare. Leggi anche: Tremendo53: morta 20enne Monica Donnarumma, il ricordo degli amici “Non doveva andare così – scrive su Facebook ...

