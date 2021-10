Green Pass: dal 15 ottobre indispensabile per lavorare (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da venerdì il Green Pass diventa uno strumento indispensabile di accesso al lavoro: ecco tutte le cose da sapere prima della scadenza Il Green Pass diventerà uno strumento imprescindibile per poter svolgere nel rispetto della legge l’attività lavorativa. Ecco nel concreto però, come funzioneranno i controlli. I controlli A fare le verifiche, specifica oggi il Sole 24 Ore, può essere direttamente il datore di lavoro (si pensi alle piccole aziende) oppure possono procedere uno o più incaricati appositamente designati dal datore. Gli esterni che entrano in azienda devono avere il Green Pass. Questi ultimi sono soggetti al controllo tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nei luoghi di lavoro, anche a titolo di formazione o volontariato, sulla base ... Leggi su zon (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da venerdì ildiventa uno strumentodi accesso al lavoro: ecco tutte le cose da sapere prima della scadenza Ildiventerà uno strumento imprescindibile per poter svolgere nel rispetto della legge l’attività lavorativa. Ecco nel concreto però, come funzioneranno i controlli. I controlli A fare le verifiche, specifica oggi il Sole 24 Ore, può essere direttamente il datore di lavoro (si pensi alle piccole aziende) oppure possono procedere uno o più incaricati appositamente designati dal datore. Gli esterni che entrano in azienda devono avere il. Questi ultimi sono soggetti al controllo tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nei luoghi di lavoro, anche a titolo di formazione o volontariato, sulla base ...

