**Fumetti: Superman diventa bisessuale nel prossimo numero della DC Comics**

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Superman sventolerà la bandiera dell'orgoglio gay il 9 novembre, quando verrà rivelato che il supereroe è bisessuale nel prossimo numero della DC Comics Superman: Son of Kal-El. Lo riporta il sito Deadline. L'attuale Superman è Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane. Nei pannelli pubblicati dal fumetto, i lettori possono conoscere il nuovo interesse amoroso del giovane Kent: Jay Nakamura, un giornalista, naturalmente. Il fumetto mostrerà la fiorente amicizia di Jon e Jay che diventa romantica dopo che il giornalista si prende cura dell'Uomo d'Acciaio che si sente mentalmente e fisicamente esaurito dal tentativo di tenere tutti al sicuro. "Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se ...

