Advertising

infoitcultura : Elio Pandofi, morto l'attore e doppiatore e voce di Stan Laurel in «Stanlio & Ollio»: aveva 95 anni - rcarangelo : RT @Gazzettino: Elio Pandofi, morto l'attore e doppiatore e voce storica di Carosello: aveva 95 anni - Gazzettino : Elio Pandofi, morto l'attore e doppiatore e voce storica di Carosello: aveva 95 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Pandofi

Così il regista Pino Strabioli ricordaPandolfi: 'Forse - aggiunge - è stato poco riconosciuto e onorato. Mi rimproverava sempre: 'In tv hai dedicato uno speciale a tutti tranne che a me'. Colpa ...Così il regista Pino Strabioli ricordaPandolfi: 'Forse - aggiunge - è stato poco riconosciuto e onorato. Mi rimproverava sempre: 'In tv hai dedicato uno speciale a tutti tranne che a me'. Colpa ...Elio Pandolfi, attore, doppiatore e cantante romano protagonista della tv e della radio dagli anni '50 agli anni '80, è morto a Roma all'età di 95 anni ...L'attore, doppiatore, cantante e ballerino Elio Pandolfi è morto questa notte a Roma all'età di 95 anni. Era la voce di Stanlio e Daffy Duck.