E se solo fosse il ritorno di un ennesimo, persistente, carsico "Boia chi molla!"? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Riveduto, corretto, eppure intatto nella sua oscenità, semplicemente remixato rispetto alla situazione attuale data. Ciò che è accaduto l'altro giorno a Roma, l'irruzione violenta, squadristica, a testuggine dei fascisti di Forza Nuova nella sede nazionale della Cgil in corso d'Italia, aldilà del dato teppistico immediato, in chi ha contezza della storia civile, non può che rimandare a ciò che avvenne per lunghi mesi, tra il 1970 e il 1971, a Reggio Calabria, con appunto i moti del cosiddetto "Boia chi molla!", slogan fortunato, caro alla destra missina populista avanti lettera, da opporre magari a chi scandiva invece lo slogan "Non è che l'inizio, la lotta continua". Allora, prendendo spunto da questioni, come dire, localistiche, e apparentemente secondarie, la scelta di collocare il capoluogo di regione a Catanzaro e l'attesa di un centro ...

