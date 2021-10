Dramma a Uomini e Donne, Maria lo caccia e lui fa un gesto inconsulto. “Ora non sta bene”. Paura per Joele Milan, cosa gli è successo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la ‘cacciata’ di Joele Milan da Uomini e Donne e la confessione rilasciata in una recente intervista dalla corteggiatrice Ilaria, arriva la rivelazione che il tronista non starebbe proprio bene. Che cos’è successo? Joele Milan è ormai uno degli argomenti caldi di Uomini e Donne: negli ultimi giorni ci si sta chiedendo quando andrà in onda la sua ‘cacciata’ dal programma. Anche se come detto, l’ex tronista non sarebbe stato realmente cacciato. Ma alla luce di quanto detto da Maria De Filippi in quell’occasione, il suo trono non avrebbe più avuto senso di esistere. Se infatti ci fosse un interesse verso la sola corteggiatrice Ilaria, non avrebbe ... Leggi su cityroma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la ‘ta’ didae la confessione rilasciata in una recente intervista dalla corteggiatrice Ilaria, arriva la rivelazione che il tronista non starebbe proprio. Che cos’èè ormai uno degli argomenti caldi di: negli ultimi giorni ci si sta chiedendo quando andrà in onda la sua ‘ta’ dal programma. Anche se come detto, l’ex tronista non sarebbe stato realmenteto. Ma alla luce di quanto detto daDe Filippi in quell’occasione, il suo trono non avrebbe più avuto senso di esistere. Se infatti ci fosse un interesse verso la sola corteggiatrice Ilaria, non avrebbe ...

Advertising

ServiziAlLavoro : MORTI SUL LAVORO.Un dramma senza fine. Con molti responsabili. - Ferraraitalia Per quanto riguarda gli infortuni co… - miyou_jp : @lavandagastryca Io invece quando leggo sti racconti mi rendo conto di quanto sia fortunata... Potrei benissimo rie… - macheparloafare : @Barboun1 @Art93Chris @__QueenTay_ @trashloger Mah ti assicuro che non è così. Le donne subiscono il rifiuto in cer… - h0ecate : io credo di aver fatto un lavoro di introspezione e accettazione dei miei limiti allontandomi dalla tossicità delle… - pierlugrasso74 : Comprendere il dramma psicologico e culturale di un miliardario. 'Ho tutto, posso permettermi ogni cosa. Tutto tra… -