Dante era qui | e ci scrisse la Divina commedia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nonostante le numerosissime e inevitabili commemorazioni, non è affatto semplice commentare la vita di un poeta morto settecento anni fa. Questo accade perché le vicende dell’esistenza dinon sono conosciute con la nitidezza che gli storici amano così tanto. Tuttavia, nella fitta nebbia che circonda una vita conclusasi da sette secoli, pare certo chesi sia cimentato con grande vigore nella stesura dellaa partire dal 1306 (nonostante il viaggio nell’aldilà s’intenda compiuto durante l’equinozio di primavera del 1300), sotto la protezione di Moroello Malaspina, in qualche castello della Lunigiana, più probabilmente quello di Mulazzo. Questo è uno dei motivi per cui ha preso forza la convinzione che la spessissimo citata Selva Oscura – quella intromessasi nel mezzo del cammin di nostra vita – sia in realtà un ...