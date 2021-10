Cremonese vs Benevento (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gara valida per l’ottava giornata della Serie B 21/22. Scontro tra le alte sfere del campionato cadetto. La Cremonese, sorpresa di questo avvio assieme al Pisa, affronta il Benevento. I campani sono alla ricerca di continuità dopo un periodo un po’ a correnti alternate. Cremonese vs Benevento si giocherà domenica 17 ottobre alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? I lombardi hanno collezionato ben cinque vittorie in sette gare. La squadra di Pecchia sta convincendo non soltanto sull’organizzazione del gioco, ma anche sulla qualità della proposta offensiva. Dopo anni difficili vissuti con la paura della retrocessione la Cremonese sembra aver finalmente trovato il giusto equilibrio per poter finalmente assumersi il ruolo da protagonista. I campani stanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gara valida per l’ottava giornata della Serie B 21/22. Scontro tra le alte sfere del campionato cadetto. La, sorpresa di questo avvio assieme al Pisa, affronta il. I campani sono alla ricerca di continuità dopo un periodo un po’ a correnti alternate.vssi giocherà domenica 17 ottobre alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? I lombardi hanno collezionato ben cinque vittorie in sette gare. La squadra di Pecchia sta convincendo non soltanto sull’organizzazione del gioco, ma anche sulla qualità della proposta offensiva. Dopo anni difficili vissuti con la paura della retrocessione lasembra aver finalmente trovato il giusto equilibrio per poter finalmente assumersi il ruolo da protagonista. I campani stanno ...

