Corriere: la Spagna gioca, la Francia con due colpi di classe la punisce (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Spagna gioca, la Francia vince. E’ il commento alla finale di Nations League di Guido De Carolis, sul Corriere della Sera, che dipinge la squadra di Deschamps come “spietata come un re sanguinario”. A fare la differenza, sono stati i fuoriclasse francesi. “I campioni del mondo si riprendono lo scettro di squadra più forte, guidati da fuoriclasse che fanno la differenza. La Spagna gioca a calcio, la Francia con due colpi di classe la punisce. La Roja è sconfitta, non ridimensionata. Nella sfida degli stili contrapposti, il palleggio e l’individualità, a spuntarla è il colpo del campione”. La Spagna è andata per prima in vantaggio, ma i due fenomeni, Benzema e Mbappé ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) La, lavince. E’ il commento alla finale di Nations League di Guido De Carolis, suldella Sera, che dipinge la squadra di Deschamps come “spietata come un re sanguinario”. A fare la differenza, sono stati i fuorifrancesi. “I campioni del mondo si riprendono lo scettro di squadra più forte, guidati da fuoriche fanno la differenza. Laa calcio, lacon duedila. La Roja è sconfitta, non ridimensionata. Nella sfida degli stili contrapposti, il palleggio e l’individualità, a spuntarla è il colpo del campione”. Laè andata per prima in vantaggio, ma i due fenomeni, Benzema e Mbappé ...

