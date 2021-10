Coppa Agostoni | a Lissone Lutsenko batte Trentin allo sprint

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo un anno difficile, con le gare del trittico varesino accomunate in una per far fronte alla pandemia, laUgo- Giro delle Brianze - Gran Premio Banco BPM è tornata a brillare di ...

Sport_Legnano : Alexey Lutsenko vince la Coppa Agostoni 2021 - Beffato nel finale il compagno di fuga Matteo Trentin - - Cyclingtimenews : Volata a due alla #CoppaAgostoni: Lutsenko batte Trentin - verbanonews : New post: Lutsenko vince la Coppa Agostoni, ad Alessandro Covi il Trittico Lombardo - varesenews : Lutsenko vince la Coppa Agostoni, ad Alessandro Covi il Trittico Lombardo - CiclismoInter : Lutsenko sorprende a Trentin en la 75° Coppa Agostoni: -

Dopo un anno difficile, con le gare del trittico varesino accomunate in una per far fronte alla pandemia, laUgo- Giro delle Brianze - Gran Premio Banco BPM è tornata a brillare di luce propria. E a Lissone a vincere l'edizione numero 74, che ha concluso il Trittico Lombardo, è stato il ...DIRETTA2021: ALEXEY LUTSENKO VINCITORE, A COVI IL TRITTICO LOMBARDO Alexey Lutsenko ha vinto la2021 e si è preso quindi una bellissima vittoria nell'ultima classica della ...Alle 12:15, in orario spaccato, ha preso il via la 74esima edizione della Coppa Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM organizzata dallo Sport Club Mobili Lisso ...Una volata a due decide la Coppa Agostoni 2021: ad imporsi sul traguardo di Lissone è Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech), che beffa nel finale il più ...