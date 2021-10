Comunali, la Sicilia resta roccaforte M5s: primo bis ad Alcamo, l’asse col Pd vince a Caltagirone e va al ballotaggio a San Cataldo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con uno scarto di una settimana, la Sicilia conferma il buon risultato del centrosinistra a livello nazionale, mentre il M5s incassa la prima storica rielezione di un sindaco. “La Regione si conferma la roccaforte del M5s”, sottolinea Luigi Sunseri, consigliere regionale del Movimento. Si rafforza, anche, l’asse giallorosso che ottiene compatto il risultato più schiacciante, nel cuore della Sicilia, nella città tornasole di questo turno elettorale Siciliano, ovvero quella Caltagirone dove il centrodestra viaggiava compatto verso una vittoria che sembrava assicurata. Era considerata, infatti, il feudo di Gino Ioppolo, sindaco uscente e braccio destro del governatore Nello Musumeci, che adesso vede ancora più traballante la fragile maggioranza che lo sostiene. Alcune ore dopo la chiusura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con uno scarto di una settimana, laconferma il buon risultato del centrosinistra a livello nazionale, mentre il M5s incassa la prima storica rielezione di un sindaco. “La Regione si conferma ladel M5s”, sottolinea Luigi Sunseri, consigliere regionale del Movimento. Si rafforza, anche,giallorosso che ottiene compatto il risultato più schiacciante, nel cuore della, nella città tornasole di questo turno elettoraleno, ovvero quelladove il centrodestra viaggiava compatto verso una vittoria che sembrava assicurata. Era considerata, infatti, il feudo di Gino Ioppolo, sindaco uscente e braccio destro del governatore Nello Musumeci, che adesso vede ancora più traballante la fragile maggioranza che lo sostiene. Alcune ore dopo la chiusura ...

