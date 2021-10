Chi è Ainett Stephens? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ecco cosa sappiamo su Ainett Stephens, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Età, altezza, peso, vita privata e Instagram. Chi è Ainett Stephens Nome e Cognome: Ainett Mery Stephens SifontesData di nascita: 28 gennaio 1982Luogo di Nascita: Ciudad Guayana (Venezuela)Età: 39 annialtezza: 1,82 cmPeso: 59 kgSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Modella, showgirl e conduttrice televisivaMarito: Nicola RadiciFigli: Ha un figlio, ChristopherTatuaggi: Non ha tatuaggiProfilo Instagram: @AinettStephensreal Ainett Stephens L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ecco cosa sappiamo su, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Età,, peso,. Chi èNome e Cognome:MerySifontesData di nascita: 28 gennaio 1982Luogo di Nascita: Ciudad Guayana (Venezuela)Età: 39 anni: 1,82 cmPeso: 59 kgSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Modella, showgirl e conduttrice televisivaMarito: Nicola RadiciFigli: Ha un figlio, ChristopherTatuaggi: Non ha tatuaggiProfilo: @realL'articolo proviene da Novella 2000.

kim77231602 : @dettagliata Qui si capisce chi ci marcia sopra. Aldo non la sopporta, è coerente però potrebbe dirglielo in facci… - GIOVANNI___1979 : @Meri776 #gfvip Se non dovesse andare con Miriana chi sarà il prossimo bersaglio di Nicola ? Ainett ? Katia ?? Giucas ??? - Creailtuoaccou6 : Ainett 'Metti nei panni di questa ragazza' E nei panni di Manuel chi si mette?#gfvip - Big319738410 : @onkojono Nooo C'era ainett Miriana Clarissa Sophie e giancoso.. Poi quando è entrato Nicola hanno mozzato i ton… - Milly___555 : RT @Sunflow89260744: Ainett è di un viscido pari a Manila. Appena puó parla male di Soleil e si aggrega a chi lo fa. #gfvip -