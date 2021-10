Carabinieri Udine: attività di controllo della circolazione stradale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al fine di contribuire alla sicurezza sulle nostre strade, i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine, nella settimana appena trascorsa, hanno intensificato le attività di controllo alla circolazione stradale su tutto il territorio provinciale, per prevenire e reprimere i comportamenti pericolosi tenuti alla guida dei veicoli, con particolare attenzione ai luoghi della “movida” e alla guida in stato di ebbrezza. In totale, nella delicata ed importante attività, sono state impiegate ben 621 pattuglie dell’Arma, che hanno accertato 40 infrazioni al Codice della Strada, di cui 11 dovute proprio alla guida sotto l’influenza dell’alcool, a fronte dei 93 conducenti sottoposti a controllo con apparato etilometro o con ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al fine di contribuire alla sicurezza sulle nostre strade, idel Comando Provinciale di, nella settimana appena trascorsa, hanno intensificato lediallasu tutto il territorio provinciale, per prevenire e reprimere i comportamenti pericolosi tenuti alla guida dei veicoli, con particolare attenzione ai luoghi“movida” e alla guida in stato di ebbrezza. In totale, nella delicata ed importante, sono state impiegate ben 621 pattuglie dell’Arma, che hanno accertato 40 infrazioni al CodiceStrada, di cui 11 dovute proprio alla guida sotto l’influenza dell’alcool, a fronte dei 93 conducenti sottoposti acon apparato etilometro o con ...

