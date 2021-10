Campi: c’è una trappola mediatica in corso. Vogliono usare Berlusconi contro il centrodestra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il politologo Alessandro Campi, in un’intervista a Libero, suggerisce alla destra di non regalare alla sinistra temi come “lavoro, la protezione sociale, l’ambiente, i giovani“. Quindi commenta l’idea di un “federatore” del centrodestra che a suo avviso non serve: mentre serve “un progetto politico coerente e condiviso. E certo non aiuta che un pezzo dell’alleanza stia al governo e un altro all’opposizione”. Secondo Campi ora la sinistra applaude al Berlusconi moderato perché vuole disarticolare il centrodestra. “Lo standing del Cavaliere sulla scena internazionale, quando governava ed era in auge, non era francamente altissimo. Abbiamo dimenticato tutto, ma per anni nelle cancellerie e sulla stampa mondiale lo si è descritto come un impresentabile, un Mussolini in versione catodica“. Oggi la sinistra ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il politologo Alessandro, in un’intervista a Libero, suggerisce alla destra di non regalare alla sinistra temi come “lavoro, la protezione sociale, l’ambiente, i giovani“. Quindi commenta l’idea di un “federatore” delche a suo avviso non serve: mentre serve “un progetto politico coerente e condiviso. E certo non aiuta che un pezzo dell’alleanza stia al governo e un altro all’opposizione”. Secondoora la sinistra applaude almoderato perché vuole disarticolare il. “Lo standing del Cavaliere sulla scena internazionale, quando governava ed era in auge, non era francamente altissimo. Abbiamo dimenticato tutto, ma per anni nelle cancellerie e sulla stampa mondiale lo si è descritto come un impresentabile, un Mussolini in versione catodica“. Oggi la sinistra ...

