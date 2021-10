Calciomercato Juventus, addio gratis: irrompe il Chelsea (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Barcellona raccoglie i pezzi del dopo Messi. I blaugrana sono indietro in Liga e Champions League e ora perderanno un altro giocatore a zero. Su di lui anche il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Barcellona raccoglie i pezzi del dopo Messi. I blaugrana sono indietro in Liga e Champions League e ora perderanno un altro giocatore a zero. Su di lui anche il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - infoitsport : Calciomercato Juventus, decisione presa: sarà sacrificato per il bilancio - infoitsport : Calciomercato Juventus, rinforzo top per Allegri: contatto per gennaio -