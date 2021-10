Bollo auto gratis per 5 anni: chi ne ha diritto e come richiederlo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Bollo dell’auto gratis per 5 anni? Forse non è più un sogno e per alcuni automobilisti presto diventerà realtà, anche se il condizionale è d’obbligo. L’idea resta quella di incentivare i veicoli ‘green’, di dare più spazio alle auto elettriche, ma è bene specificare come questa sia una tassa regionale (non nazionale) e tutto è nelle mani dei singoli territori. Bollo auto gratis per 5 anni? Ecco chi può richiederlo Il Bollo, lo ricordiamo, si paga per il possesso del veicolo ed è una tassa di competenza regionale, a differenza del superBollo che invece viene versato direttamente allo Stato. Insomma, ora che il Bollo potrebbe essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ildell’per 5? Forse non è più un sogno e per alcunimobilisti presto diventerà realtà, anche se il condizionale è d’obbligo. L’idea resta quella di incentivare i veicoli ‘green’, di dare più spazio alleelettriche, ma è bene specificarequesta sia una tassa regionale (non nazionale) e tutto è nelle mani dei singoli territori.per 5? Ecco chi puòIl, lo ricordiamo, si paga per il possesso del veicolo ed è una tassa di competenza regionale, a differenza del superche invece viene versato direttamente allo Stato. Insomma, ora che ilpotrebbe essere ...

CorriereCitta : Bollo auto gratis per 5 anni: chi ne ha diritto e come richiederlo #bolloauto - crpiemonte : Verso la sospensione del bollo auto per i tassisti - wam_the : Bollo auto in caso di rottamazione: come funziona nel 2021 - antonellatorto9 : #Bollo #auto: una buona notizia. Ecco i dettagli. #bolloauto - TrendOnline : #Bollo #auto: una buona notizia. Ecco i dettagli. #bolloauto -