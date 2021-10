Bergamo | viaggio nelle case Aler di via Moroni | “Degrado | vandali e furti | questa è terra di nessuno”

(Di lunedì 11 ottobre 2021)e incuria, attici e. Di questo parlano molti residenti delledi via, tant’è che tra di loro c’è chi ha montato una telecamera di sicurezza (abusiva), puntandola sul cortile per scoraggiare i malintenzionati. L'occhio elettronico puntato sul cortile da un residente Dal civico 307 al 319 sono un centinaio gli appartamenti. Venerdì pomeriggio, 8 ottobre, i locali dei contatori del gas sono quasi inagibili perché pieni zeppi di spazzatura. Proprio come i cestini, a dir poco strabordanti. E pure in mezzo al verde – per nulla curato – spuntano rifiuti di ogni genere: bottiglie, cartacce, mascherine, persino reggiseni e pannolini, gomme d’auto e telai di biciclette. I muri sono coperti da ...

Advertising

mbbelluco : RT @molte_fedi: Alcuni scatti della sera di ieri #6ottobre. Paolo Magri ha apettro brillantemente la sezione di #Geopoltica di #MolteFedi20… - FlipRuth : RT @EspressoBeatnik: Qui, i miei occhi e il mio cuore uniti mentre guardo nel cielo per realizzare le mie gioie e le mie benedizioni. Tutti… - 100sturzo : RT @molte_fedi: Alcuni scatti della sera di ieri #6ottobre. Paolo Magri ha apettro brillantemente la sezione di #Geopoltica di #MolteFedi20… - paolo_magri : RT @molte_fedi: Alcuni scatti della sera di ieri #6ottobre. Paolo Magri ha apettro brillantemente la sezione di #Geopoltica di #MolteFedi20… - BenecomuneNet : RT @molte_fedi: Alcuni scatti della sera di ieri #6ottobre. Paolo Magri ha apettro brillantemente la sezione di #Geopoltica di #MolteFedi20… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo viaggio

BergamoNews.it

Maggior tempo di percorrenza fino a 140 minuti per i treni in, secondo quanto riporta ...26) - Salerno (21:40) ? FR 9325 Torino Porta Nuova (15:50) - Napoli Centrale (22:03) ? FR 8527(...Lo slogan "Ripartiamo" vuole invitare alla speranza e alla fiducia, per rimettersi in. Aipd ... Giorgia e Francesco, a Taranto e a, firmano in questi giorni un contratto a tempo ...Tra i residenti, c'è anche chi punta telecamere abusive sul cortile per scoraggiare i malintenzionati. I locali dei contatori del gas trasformati in discariche: "Ci sentiamo abbandonati" ...Sangue sull'asfalto di via Primo Maggio con un Gravissimo incidente a Gorlago, in provincia di Bergamo: un 31enne di Alzano Lombardo purtroppo è morto ...