Barella | “Uno dei miei idoli era Stankovic | voglio fare bene all’Inter come ha fatto lui”

Nel corso di una diretta 'Instagram' sui canali dell'Inter, ha parlato così del suo modello di riferimento il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella:"Uno dei miei idoli era Dejan Stankovic, mi è sempre piaciuto come calciatore e ho sempre cercato di prendere il meglio di lui e cercare di fare bene come ha fatto lui con l'Inter".

