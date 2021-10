Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando nuova coppia? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mancano pochi giorni all'inizio di "BalLando con le Stelle 2021" ed è già tempo di gossip. Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono stati infatti pizzicati in atteggiamenti intimi, tra una prova e l'altra, alimentando le voci di un flirt esploso dietro le quinte del programma Rai. Il settimanale "Gente" ha pubblicato delle foto che immortalano i due fuori dalle prove, con affettuosi baci inaspettatamente protagonisti. "Il sentimento torna pista", scrive la rivista, con i due piccioncini ufficialmente single. Se Iannone ha in gran parte archiviato la love story con Belen Rodriguez e il brevissimo flirt con Giulia De Lellis, la ballerina 23enne pure ha voltato pagina dopo Marco De Angelis, ex collega di BalLando con le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mancano pochi giorni all'inizio di "con le2021" ed è già tempo di gossip.sono stati infatti pizzicati in atteggiamenti intimi, tra una prova e l'altra, alimentando le voci di un flirt esploso dietro le quinte del programma Rai. Il settimanale "Gente" ha pubblicato delle foto che immortalano i due fuori dalle prove, con affettuosi baci inaspettatamente protagonisti. "Il sentimento torna pista", scrive la rivista, con i due piccioncini ufficialmente single. Seha in gran parte archiviato la love story con Belen Rodriguez e il brevissimo flirt con Giulia De Lellis, la ballerina 23enne pure ha voltato pagina dopo Marco De Angelis, ex collega dicon le ...

