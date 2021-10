Atalanta, Djimsiti si opera a Torino: i tempi di recupero (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Atalanta perde Djimsiti, che si è infortunato in Nazionale, oggi il difensore si opera a Torino: ecco i tempi di recupero L’Atalanta dovrà fare a meno di Djimsiti. Il difensore si è rotto l’avambraccio sinistro durante Ungheria-Albania e ora dovrà essere operato. Il centrale di Gasperini, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, andrà sotto i ferri oggi a Torino e poi dovrà stare fuori circa un mese prima di poter tornare a disposizione del suo allenatore. Il rientro è fissato per la partita contro lo Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’perde, che si è infortunato in Nazionale, oggi il difensore si: ecco idiL’dovrà fare a meno di. Il difensore si è rotto l’avambraccio sinistro durante Ungheria-Albania e ora dovrà essereto. Il centrale di Gasperini, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, andrà sotto i ferri oggi ae poi dovrà stare fuori circa un mese prima di poter tornare a disposizione del suo allenatore. Il rientro è fissato per la partita contro lo Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

