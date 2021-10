Animalier: come indossarlo in modo grintoso! (Di lunedì 11 ottobre 2021) La stampa Animalier è una stampa che, se non correttamente abbinata, può essere rischiosa: è un attimo infatti passare da un look chic ad un look Kitsch. Vediamo insieme come abbinare questo tipo di fantasia in modo grintoso e adatto a tutti. Borsa Le Pandorine, occhiali Marc Jacobs, pullover Woolrich, stivaletti Unisa Animalier, come indossarlo in modo grintoso: la giacca Ci sono diversi tipi di stampe Animalier: maculate, zebrate, pitonate, più o meno colorate, a disegni più o meno grandi. Sta a voi la scelta: tenete sempre presente che, essendo una fantasia, tenderà ad attirare l’attenzione, quindi posizionatela sulla parte del vostro corpo che considerate il vostro punto di forza. Se siete indecise sul tipo di capo da scegliere, uno dei più ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 ottobre 2021) La stampaè una stampa che, se non correttamente abbinata, può essere rischiosa: è un attimo infatti passare da un look chic ad un look Kitsch. Vediamo insiemeabbinare questo tipo di fantasia ingrintoso e adatto a tutti. Borsa Le Pandorine, occhiali Marc Jacobs, pullover Woolrich, stivaletti Unisaingrintoso: la giacca Ci sono diversi tipi di stampe: maculate, zebrate, pitonate, più o meno colorate, a disegni più o meno grandi. Sta a voi la scelta: tenete sempre presente che, essendo una fantasia, tenderà ad attirare l’attenzione, quindi posizionatela sulla parte del vostro corpo che considerate il vostro punto di forza. Se siete indecise sul tipo di capo da scegliere, uno dei più ...

