Alice nella Città: SOLD OUT in 4 minuti l’evento con JOHNNY DEPP! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre JOHNNY Depp arriva in Italia per presentare la web-series animata “Puffins”, prodotta da prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e per un incontro legato ai personaggi che ha interpretato. Quando ci sarà il masterclass con JOHNNY Depp? L’attore incontrerà il pubblico domenica 17 ottobre alle ore 19,00 per un omaggio legato ai personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell’immaginario di diverse generazioni, rendendolo uno degli attori più amati di sempre da “Edward mani di forbice” a “La fabbrica di cioccolato”, passando per la serie cinematografica “I pirati dei Caraibi” e ancora “Alice in Wonderland”, “Alice attraverso lo specchio” e “Neverland – un sogno per la vita”. Il costo del biglietto Il costo del biglietto è di 10euro. la prevendita dei singoli ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Domenica 17 ottobreDepp arriva in Italia per presentare la web-series animata “Puffins”, prodotta da prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e per un incontro legato ai personaggi che ha interpretato. Quando ci sarà il masterclass conDepp? L’attore incontrerà il pubblico domenica 17 ottobre alle ore 19,00 per un omaggio legato ai personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell’immaginario di diverse generazioni, rendendolo uno degli attori più amati di sempre da “Edward mani di forbice” a “La fabbrica di cioccolato”, passando per la serie cinematografica “I pirati dei Caraibi” e ancora “in Wonderland”, “attraverso lo specchio” e “Neverland – un sogno per la vita”. Il costo del biglietto Il costo del biglietto è di 10euro. la prevendita dei singoli ...

Advertising

SBarrBrisebois : RT @MyGrindelwald: Johnny Depp ad Alice nella Città già sold out - SBarrBrisebois : RT @MyGrindelwald: Johnny Depp a Roma per “Alice nella Città”: sold out in 4 minuti - pizzakatzen : RT @ifod_net: Cinema: SOLD OUT masterclass Johnny Depp ad ALice nella città - mg_violette : RT @BritFanofDepp: Cinema: SOLD OUT masterclass Johnny Depp ad ALice nella città - Deppgirl2 : RT @ReemDepp: Johnny Depp in Rome for “Alice nella Città”: sold out in 4 minutes -