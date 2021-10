WhatsApp | il trucchetto per usarlo anche senza internet

(Di domenica 10 ottobre 2021)è uno strumento di comunicazione utilissimo ma, purtroppo, funziona soltanto se c’è una connessione. O forse c’è unSe vi siete mai trovati nella condizione di dover mandare un messaggioma non avere credito per attivare i dati e non siete in una zona coperta dal Wi-Fi siete tra quanti hanno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : Whatsapp, il trucchetto per difendere la privacy - infoitscienza : Chattare su WhatsApp senza connessione internet: il trucchetto per farlo -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp trucchetto

Consumatore.com

Esiste un'alternativa: la conoscevate? Geniale: un piccoloche vi farà risparmiare tempo Se anche voi usate tutti i giorniprobabilmente vi farà comodo scoprire un ...e ilper scoprire se qualcuno ti spia e come fermarlo. Vediamo cosa fare per sgamare gli spioni sulla chat di. Esiste unper capire se si viene spiati e quante ...Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per raggirare il controllo dei contatti in rubrica. Proteggere la propria privacy adesso è semplicissimo.Facebook si è scusata per l’inconveniente ed ha spiegato che i problemi sono stati risolti. È stata la stessa società a rendere noto i problemi, riferendo che “alcune persone e imprese hanno segnalato ...