Tutta la violenza che c'è nel mondo (Di domenica 10 ottobre 2021) Dal 30 luglio 2020 al 30 luglio 2021 si sono contati quasi 100mila conflitti: proteste, violenze contro civili, guerre, scontri armati, attentati. Tutto senza contare la situazione precipitata in Afghanistan, ma ricordando le migliaia di morti e feriti in Myanmar, dopo il colpo di stato della giunta militare, e il Messico con 89 politici uccisi in campagna elettorale e migliaia di omicidi e sparizioni. Sono i dati raccolti dall'Armed Conflict Location & Event Data Project.

