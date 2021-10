Tuchel: «Abbiamo perso con Juve perché ci è sfuggito qualcosa» (Di domenica 10 ottobre 2021) “La Juventus ha adottato un approccio difensivo che mi ha ricordato una partita contro l’Atletico Madrid, dove avevamo creato tante occasioni ma poi avevamo perso. Abbiamo fatto tante cose contro la Juve, ma qualcosa ci deve essere sfuggito, ma non possiamo dire che loro non abbiano meritato la vittoria”. Lo ha detto Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, intervenendo a ‘L’uomo dei sogni’ che il Festival dello Sport di Trento gli ha dedicato, sulla recente sconfitta contro la Juve nel girone di Champions. Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) “Lantus ha adottato un approccio difensivo che mi ha ricordato una partita contro l’Atletico Madrid, dove avevamo creato tante occasioni ma poi avevamofatto tante cose contro la, maci deve essere, ma non possiamo dire che loro non abbiano meritato la vittoria”. Lo ha detto Thomas, allenatore del Chelsea, intervenendo a ‘L’uomo dei sogni’ che il Festival dello Sport di Trento gli ha dedicato, sulla recente sconfitta contro lanel girone di Champions.

