Tra il Nobel Giorgio Parisi e Carlo Bonomi | da che parte sta Mario Draghi?

"L'obiettivo di aumentare il Pil il più possibile è in contrasto con l'arresto del cambiamento climatico. L'azione dei governi è insufficiente", il monito del neo premio Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento di ieri a Montecitorio. Parole di grande saggezza, in palese contrasto con la modificazione in corso dello spirito del tempo, dopo la breve ondata di altruismo solidale che ci aveva portato a sentirci tutti più buoni nella fase iniziale del contagio pandemico. Quando le parole di battitori liberi, come il presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini (quello che pretendeva la riapertura immediata delle fabbriche nonostante il Covid "e se qualcuno muore… pazienza"), sembravano bizzarrie di personaggi borderline. Tesi irresponsabili, da stigmatizzate immediatamente da parte dell'esecrazione generale.

