Scuola, bozza linee guida: niente quarantena con un caso di Covid in classe (Di domenica 10 ottobre 2021) niente quarantena per gli studenti di una classe in cui c'è un caso di Covid, ma sorveglianza con i test. Isolamento per tutta la classe, invece, se il virus colpisce un bambino da 0 a 6 anni. E' la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021)per gli studenti di unain cui c'è undi, ma sorveglianza con i test. Isolamento per tutta la, invece, se il virus colpisce un bambino da 0 a 6 anni. E' la ...

