Scontri No Green pass | assalto all’Umberto I | poliziotti già feriti colpiti dai teppisti

(Di domenica 10 ottobre 2021) Indagini della Digos per identificare chi sabato notte ha assediato il pronto soccorso lanciando bottiglie contro le infermiere per liberare un 41enne di Viterbo fermato dalla polizia a largo Chigi. Le porte bloccate a difesa dei pazienti e l’arrivo dei rinforzi

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Green

Sono in tutto 12 gli arresti per glie le violenze di Roma, condannate da qualunque ... " Lega, Fdi e i loro presidenti di Regione prendano le distanze dai nopass e dai no vax e i vertici ...All'indomani deglidei no -pass a Roma il ministro della Salute, Roberto Speranza, torna ad agitare l'obbligo vaccinale. 'L'obbligatorietà del vaccino' anti - Covid 'è tra le possibilità, è nella ...Caos al Policlinico Umberto I dove una trentina di no Green pass - dopo le manifestazioni di ieri nel centro di Roma – ha assaltato il pronto soccorso. Tutto è partito quando uno di loro ha rifiutato ...Letta: «Alla presidente di Fratelli d’Italia lo spieghiamo noi: è fascismo. Sciogliamo Forza Nuova». Salvini equidistante: io contro ogni violenza. Landini lancia la manifestazione per sabato: Forza I ...