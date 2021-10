Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Quest’anno non farò tutte le gare veloci. Pronta per Soelden? No, come sempre…” (Di domenica 10 ottobre 2021) Mikaela Shiffrin si prepara per dare il via alla sua stagione nella Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. La fuoriclasse statunitense affila le armi in vista dell’esordio ufficiale, ovvero il classico gigante di Soelden, che si disputerà sabato 23 ottobre. Mancano poco meno di due settimane all’appuntamento sul ghiacciaio del Rettenbach, e la nativa del Colorado spiega come si sta avvicinando a questo evento. Lo fa, con il sorriso sulle labbra. “Pronta per Soelden? Non mi sento Pronta per nulla – le sue parole riportate da FantaSki.com – Non mi sento mai ok per l’esordio, magari alcune atlete dicono ‘bene, è il momento di tornare a gareggiare e sono Pronta!’ ma io sono più del tipo ‘no, non voglio ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)si prepara per dare il via alla sua stagione nella Coppa del Mondo di sci2021-2022. La fuoriclasse statunitense affila le armi in vista dell’esordio ufficiale, ovvero il classico gigante di, che si disputerà sabato 23 ottobre. Mancano poco meno di due settimane all’appuntamento sul ghiacciaio del Rettenbach, e la nativa del Colorado spiegasi sta avvicinando a questo evento. Lo fa, con il sorriso sulle labbra. “per? Non mi sentoper nulla – le sue parole riportate da FantaSki.com – Non mi sento mai ok per l’esordio, magari alcune atlete dicono ‘bene, è il momento di tornare aggiare e sono!’ ma io sono più del tipo ‘no, non voglio ...

