Pnrr, i progetti pugliesi Rigenerazione urbana ed edilizia residenziale pubblica (Di domenica 10 ottobre 2021) Di Martino Abbracciavento: Sarà la Puglia la regione con il più alto numero di progetti approvati, sul totale di 159 in tutta Italia. Saranno infatti finanziati, grazie ai fondi del Pnrr, 21 progetti di Rigenerazione urbana ed edilizia residenziale pubblica, per un valore di 400 milioni di euro. Tra questi ci sarà la riorganizzazione del nodo ferroviario di Bari, con interventi di ricucitura urbana tra il centro storico e i tre quartieri Carrassi, San Pasquale e Madonnella. Solo questa grande opera da sola vale 100 milioni di euro ed è inserita tra gli otto "progetti pilota" ad alto rendimento a livello nazionale. Sarà finanziato sempre a Bari il progetto "Made in San Pio": che prevederà la demolizionedi edifici ...

