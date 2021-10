Picchiano un ragazzo autistico in Friuli | due minorenni nei guai

(Di domenica 10 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Volontariato in lutto, Buttrio piange la scomparsa di Ennio Lavaroni Cade dal carrello elevatore mentre lavora nel cantiere in: è grave ...

Il, casualmente, aveva urtato una ragazza sulla pista ciclabile . Da qui il tafferuglio e il pestaggio. Ilautistico, di 18 anni , dopo averla urtata, senza causarle particolari danni,...Hanno un volto i protagonisti dell' aggressione avvenuta due giorni fa a Pordenone, ai danni di un 18enne che soffre di autismo . Il giovane studente giovedì mattina si stava spostando in bici sul ...Lo hanno inseguito in quattro , da Porta Sant’Angelo a piazza Dalmazia , quindi piena zona centrale di Terni , frequentatissima il sabato ...PORDENONE - Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Pordenone sono risaliti in meno di 48 ore ai due ragazzi coinvolti nel pestaggio dello studente diciottenne autistico avve ...