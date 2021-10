Pechino 2022, Malagò: “Obiettivo fare meglio che in Corea” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Olimpiadi invernali di Pechino? Dobbiamo fare meglio che in Corea. Adesso ci sarà la giunta il prossimo 22 ottobre dove annunceremo i portabandiera. Pechino poi sarà il passaggio di consegne verso Milano-Cortina, è tanta roba”. Così Giovanni Malagò ai microfoni di Sky Sport. Il presidente del Coni poi chiude con un commento su Vanessa Ferrari: “Siamo molto orgogliosi che Vanessa sia un pilastro azzurro, la sua carriera regalerà altre soddisfazioni. A Tokyo è stata fantastica, ha fatto qualcosa di strepitoso, adesso tra meno di quattro mesi saremo a Pechino”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) “Olimpiadi invernali di? Dobbiamoche in. Adesso ci sarà la giunta il prossimo 22 ottobre dove annunceremo i portabandiera.poi sarà il passaggio di consegne verso Milano-Cortina, è tanta roba”. Così Giovanniai microfoni di Sky Sport. Il presidente del Coni poi chiude con un commento su Vanessa Ferrari: “Siamo molto orgogliosi che Vanessa sia un pilastro azzurro, la sua carriera regalerà altre soddisfazioni. A Tokyo è stata fantastica, ha fatto qualcosa di strepitoso, adesso tra meno di quattro mesi saremo a”. SportFace.

