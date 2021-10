Napoli | il Maradona diventerà uno stadio da scudetto | Museo | copertura | parcheggi | Ecco tutte le novità

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 ottobre 2021)losarà valorizzato. Manfredi e De Laurentiis lavorano per l’impianto di Fuorigrotta:e molto altro. LOSARÀ RIQUALIFICATO Il neo sindaco Manfredi alleato di De Laurentiis per lodi. Entro questa settimana Manfredi si insedierà a Palazzo San Giacomo e comincerà a lavorare, per una città che purtroppo ha tante urgenze in agenda. Il presidente dello inviterà alloper assistere alla sfida contro il Torino. Sarà l’occasione per proseguire in un dialogo che non si è fermato, prima e dopo l’elezione, salutata da De Laurentiis con entusiasmo. Edche ...