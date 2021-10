Luca De Meo - "Crisi dei chip e rincaro delle materie prime faranno schizzare i listini. Attenzione alla Cina" (Di domenica 10 ottobre 2021) La Crisi dei chip e il rincaro delle materie prime e dell'energia non faranno altro che spingere i costruttori a rivedere al rialzo i prezzi di listino. L'avvertimento è stato lanciato da Luca De Meo, amministratore delegato della Renault, in un'intervista al quotidiano economico spagnolo Expansion. "I prezzi aumenteranno ancora di più nei prossimi dodici mesi perché quando vado a negoziare con i fornitori di semiconduttori mi dicono: ho più clienti, o mi paghi di più per i chip o li vendo ad altri", ha affermato il manager italiano, non nuovo a lanciare allarmi sul rincaro dei listini, sottolineando anche le conseguenze dell'aumento di acciaio, gas, energia, rame, alluminio e altri ... Leggi su quattroruote (Di domenica 10 ottobre 2021) Ladeie ile dell'energia nonaltro che spingere i costruttori a rivedere al rialzo i prezzi di listino. L'avvertimento è stato lanciato daDe Meo, amministratore delegato della Renault, in un'intervista al quotidiano economico spagnolo Expansion. "I prezzi aumenteranno ancora di più nei prossimi dodici mesi perché quando vado a negoziare con i fornitori di semiconduttori mi dicono: ho più clienti, o mi paghi di più per io li vendo ad altri", ha affermato il manager italiano, non nuovo a lanciarermi suldei, sottolineando anche le conseguenze dell'aumento di acciaio, gas, energia, rame, alluminio e altri ...

Advertising

carotelevip : #quellicheillunedi 3.1% di share in prima serata su Rai 2 che, vista la conduzione di Luca Bizzarri, Paolo Kessisog… - GHDarkness : Me meo con Luca a punto de romper el cristal de la mesa por romper una nuez jsjsjsjjs #Secret9O - luca_carioli : @BDoltri Lo danno ancora a Meo Lessi? Quello di... Corna a Tasa Lessi naturalmente - HDmotori : RT @HDmotori: Luca de Meo non usa mezzi termini: le auto costeranno di più - SamGibili1 : RT @Socialas91: Si lo ammetto, sto godendo fortissimo. sono una perZona Orriphilehhhh ?? -