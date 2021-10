LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: tre uomini in fuga, gruppo a 8? (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 C’è stata una caduta nel gruppo poco dopo la partenza che ha coinvolto anche Anthony Turgis: Chute dans le peloton. Plusieurs coureurs sont tombés dont @AnthonyTurgis, qui a pu repartir. Crash in the peloton. Several riders hit the ground, including @AnthonyTurgis. He’s back on his bike. #ParisTours pic.twitter.com/UnFBD8eTue — ParisTours (@ParisTours) October 10, 2021 13.18 I corridori sono partiti da oltre un’ora. Tre uomini comandano la corsa: Julien Duval (Ag2r Citroen Team), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) e Rune Herregodts (Sport Vlaanderen – Baloise). Il gruppo insegue a quasi otto minuti. 13.14 Tre sono gli italiani che si sono presentati al via: Simone Consonni (Cofidis), Luca ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 C’è stata una caduta nelpoco dopo la partenza che ha coinvolto anche Anthony Turgis: Chute dans le peloton. Plusieurs coureurs sont tombés dont @AnthonyTurgis, qui a pu repartir. Crash in the peloton. Several riders hit the ground, including @AnthonyTurgis. He’s back on his bike. #Parispic.twitter.com/UnFBD8eTue — Paris(@Paris) October 10,13.18 I corridori sono partiti da oltre un’ora. Trecomandano la corsa: Julien Duval (Ag2r Citroen Team), Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) e Rune Herregodts (Sport Vlaanderen – Baloise). Ilinsegue a quasi otto minuti. 13.14 Tre sono gli italiani che si sono presentati al via: Simone Consonni (Cofidis), Luca ...

