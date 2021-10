Lapo Elkan | tutto sulla pilota di rally che ha sposato in segreto

Advertising

maumou72 : RT @Lucafe8611: Spero che la moglie di Lapo aspirapolvere Elkan abbia la fyga?? #Tg5 - Lucafe8611 : Spero che la moglie di Lapo aspirapolvere Elkan abbia la fyga?? #Tg5 - gds975 : RT @O_Strunz: Lapo Elkan, nozze segrete in portogallo. Ora che si è sposato dovrà tirare dritto. (Giovanni de Simone @gds975) #8ottobre #… - O_Strunz : Lapo Elkan, nozze segrete in portogallo. Ora che si è sposato dovrà tirare dritto. (Giovanni de Simone @gds975)… - cutolotto : ?@ArenaGiletti? ?@GilettiMassimo? ?@fattoquotidiano? ??@repubblica? ?@Corriere? Corona vittima della sua follia e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkan

Elkann si è sposato in gran segreto: il matrimonio con Joana Lemos sarebbe stato celebrato ieri, giorno del compleanno del noto rampollo. Ma è vero?Insomma, un amore vero e intenso, quello trae Joana Lemos, reso ancor più forte dal 'sì' pronunciato in terra lusitana lontano dagli occhi indiscreti di telecamere e paparazzi.Nota anche per essere la moglie dell'imprenditore Lapo Elkann, non stupisce che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo ...Lontani da occhi indiscreti: Lapo Elkann e la compagna Joana Lemos si sono sposati davanti ai parenti e a pochi amici stretti. Insomma, un amore vero e intenso, quello tra Lapo Elkan e Joana Lemos, re ...