Italia-Belgio, applausi del pubblico per Donnarumma (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo i fischi di San Siro, arrivano gli applausi. Gianluigi Donnarumma, titolare e capitano degli azzurri per Italia-Belgio, finale per il terzo-quarto posto di Nations League, è stato accolto da un boato del pubblico dell’Allianz Stadium di Torino al momento della lettura delle formazioni ufficiali. Al portiere è stato poi riservato un lungo applauso da parte dei tifosi presenti allo stadio subito prima del fischio d’inizio della partita. Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo i fischi di San Siro, arrivano gli. Gianluigi, titolare e capitano degli azzurri per, finale per il terzo-quarto posto di Nations League, è stato accolto da un boato deldell’Allianz Stadium di Torino al momento della lettura delle formazioni ufficiali. Al portiere è stato poi riservato un lungo applauso da parte dei tifosi presenti allo stadio subito prima del fischio d’inizio della partita.

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - DiMarzio : #Lukaku lascia il ritiro del #Belgio: salterà il match contro l'#Italia - _flyarcangeli : RT @g0ddessmez: italia-belgio e il pensiero torna a quella sera #ItaliaBelgio #ITABEL - VanityTouch : RT @latestachefuma: per non dimenticare la vera belgio-italia #ItaliaBelgio -