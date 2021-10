Il selfie rubato a Messi che sta facendo ridere il Sud America

(Di domenica 10 ottobre 2021) Samir Elizalde è diventato famoso in Sudper essersi intrufolato in campo senza essere notato scattando uncon LeoSprezzante del pericolo, Samir Elizalde ha realizzato il suo sogno: stare accanto a Lionele scattare uncon lui. Tutto ciò senza essere notato. Sarebbe strano se già avvenisse per strada, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pincopallino197 : @Noiconsalvini Manda un selfie verrà pubblicato con la manina che ha rubato i #49milioni - TuttoQuaNews : RT @qn_carlino: Bologna Mare: ladri rubano il cartello e poi si fanno un selfie mascherati - qn_carlino : Bologna Mare: ladri rubano il cartello e poi si fanno un selfie mascherati - Carlino_Ravenna : Bologna Mare: ladri rubano il cartello e poi si fanno un selfie mascherati - Carlino_Faenza : Bologna Mare: ladri rubano il cartello e poi si fanno un selfie mascherati -

Oltretutto aggravato dal fatto che il beneè pubblico. Al momento il Comune di Ravenna non ... Bologna Mare: ladri rubano il cartello e poi si fanno un...I presunti autori hanno poi fatto circolare sui social una foto che li ritrae con il cartelloe con i volti mascherati da una emoticon con il sorriso . Sull'accaduto, la polizia locale sta ...Il Festival dello sport con Gazzetta e Trentino Marketing è anche una sfida di padel tra i campioni del calcio; decine e decine i tifosi di ogni età in piazza Dante per assistere alle sfide tra Lele A ...Il presidente non è sorpreso che la sua lettera abbia suscitato reazioni negative, ma vuole ancora precisare alcuni punti. I danneggiamenti alla pista, nonché i furti delle maglie, gli hanno fatto mal ...