Forum al posto dell'amichevole della Juve, Dazn: «Errore di El Towers, che distribuisce il segnale»

Ieri l'ennesimo scivolone di Dazn: per una buona mezzora, invece dell'amichevole tra Juventus e Alessandria, gli utenti dell'emittente hanno assistito ad una puntata di Forum. Oggi il Corriere della Sera riporta la giustificazione fornita da Dazn, che allontana da sé ogni colpa e la attribuisce ad altri. "La tv in streaming si difende imputando l'errore a EI Towers, la società che distribuisce il segnale che per disguido ha inviato il feed sbagliato". Chissà, si chiede il quotidiano, se la Lega Serie A discuterà anche di questo, nella riunione chiesta con i vertici di Dazn la prossima settimana. Certo l'episodio di ieri è stata l'ennesima brutta figura dell'emittente.

